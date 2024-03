Taranto, perde il controllo dello scooter: è grave

Un uomo in gravi condizioni, trasportato in ospedale in codice rosso. È il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella prima serata di venerdì 1° marzo a Taranto, intorno alle 20.00, tra via Ancona e via Lago di Como, nei pressi dello stadio Iacovone.

Non è ancora chiara la dinamica, ma un uomo a bordo di uno scooter Honda ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto: le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i sanitari del 118, accorsi prontamente sul posto, hanno cercato di rianimarlo con il defibrillatore prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Presenti anche la Polizia e la Polizia Locale.

