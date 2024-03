Taranto, ospedale San Cataldo: fine lavori rischia di slittare

Rischia di slittare ancora la fine dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto: è quanto emerso nella giornata di lunedì 11 marzo durante le audizioni in commissione Bilancio del Consiglio regionale. La data del 30 giugno prossimo potrebbe subire un ulteriore rinvio, è necessario attendere l’aggiudicazione delle gare per gli arredi e attrezzature per averne certezza, ma, secondo il Rup, pare difficile portare a termine tutte le procedure riguardanti l’aggiudicazione delle gare. Gli stati di avanzamento sono diventati 42 e si è giunti al 92% dei lavori.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author