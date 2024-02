Taranto, opposizione: ‘Sindaco Melucci va sfiduciato in aula’

A seguito della decisione assunta dalla maggioranza e del Presidente Bitetti di dichiarare decaduta la mozione di sfiducia al sindaco stiamo ripresentando la stessa già depositata in data 18 Gennaio 2024, così come è previsto dall’art 52 del t.u.e.l.

La maggioranza, come risaputo, ha fatto mancare il numero legale al consiglio comunale in cui la mozione sarebbe dovuta essere discussa e ora appellandosi a pareri opinabili ritiene che tale atto non possa essere discusso in una seconda convocazione. Sarebbe bastata la presenza in aula quel giorno del capogruppo di CON, assente, e la questione sarebbe già stata affrontata.

Da qui la nostra iniziativa di riproporre ex novo la medesima mozione con l’obiettivo di capire se la maggioranza ha i numeri per governare la città e far si che, ognuno, in modo trasparente si esprima in consiglio sull’operato dell’ amministrazione assumendosi le proprie responsabilità.

Viste le improvvise giravolte di alcuni colleghi consiglieri le cui ragioni sfuggono a nostro avviso alla logica politica riteniamo rispettoso per la città che questa volta la verifica politica avvenga alla luce del sole per rispetto dell’ intera città. Alla luce del sole come sarebbe dovuto accadere già due anni fa secondo il PD ionico e il Presidente della Regione.

Invitiamo pertanto tutti i consiglieri che non condividono l’operato dell’amministrazione a sottoscrivere nuovamente la mozione. Anche le firme di chi finora ha avuto grandi responsabilità di governo della città e della regione, come quelle del PD, sono in questo momento utili. Sono due mesi ormai che li invitiamo ad unirsi a questa iniziativa.

Lo scrivono in una nota i consiglieri d’opposizione Luigi Abbate, Massimo Battista, Francesco Battista, Francesco Cosa, Cosimo Festinante. Walter Musillo, Tiziana Toscano e Giampaolo Vietri.

