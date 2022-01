Un uomo è stato arrestato dalla Polizia nella notte tra sabato e domenica. I poliziotti sono intervenuti nei pressi di un locale in Via Principe Amedeo, nel centro Umbertino del capoluogo ionico. L’uomo, un tarantino, avrebbe infastidito i presenti, forse in preda ai fumi dell’alcol. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia di Stato contro i quali l’uomo avrebbe opposto resistenza, per questo motivo è scattato l’arresto.

Foto in evidenza di F. Manfuso