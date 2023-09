Taranto: operazione ‘alto impatto’ al quartiere Tamburi

La Polizia ha portato a termine un’operazione di “alto impatto” in alcuni quartieri di Taranto, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce e delle Unità Cinofile della Polfrontiera di Brindisi, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati, fortemente voluta dal Questore di Taranto Massimo Gambino, ha come ulteriore fine quello di infondere e accrescere nella comunità la convinzione di essere maggiormente tutelata dagli uomini e le donne della Polizia di Stato.

La task force, dislocata in particolare nel rione Tamburi di Taranto, ha eseguito 9 perquisizioni domiciliari a carico di pregiudicati con precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Sono stati effettuati 5 posti di blocco, controllati 96 veicoli, identificato 192 persone, elevato 5 sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada e sequestrati 2 veicoli. Denunciati anche due parcheggiatori abusivi.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i poliziotti hanno rinvenuto, sul terrazzo di uno stabile, 12 telecamere illecitamente installate con lo scopo di controllare le vie d’accesso dell’intero isolato. Il materiale è stato sequestrato.

