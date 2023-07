Taranto: Operaio morto in porto, martedì 1° agosto lutto cittadino

IRinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha proclamato per domani, martedì 1° agosto, il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Antonio Bellanova, l’operaio 31enne morto il 25 luglio scorso in un incidente sul lavoro al porto. L’uomo rimase schiacciato da una ecoballa mentre lavorava nella stiva di una nave nell’area del quarto sporgente. In concomitanza con il rito funebre, che si svolgerà alle 17.30 nella parrocchia Sacra Famiglia, il sindaco invita la cittadinanza a osservare un minuto di raccoglimento. Una nota del Comune spiega che “il vessillo cittadino, vergato a lutto, sarà collocato a mezz’asta per l’intera giornata”.

