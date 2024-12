Taranto, oltre 5 kg di esplosivi artigianali in casa: arrestato

La Polizia ha arrestato un 49enne pregiudicato di Taranto, ritenuto responsabile della detenzione illegale di materie esplosive confezionate artigianalmente e materiale pirotecnico pericoloso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, gestiva una rivendita di frutta nel mercato “Fadini”, ma aveva avviato un’attività illegale di commercio di esplosivi direttamente dal suo appartamento, in via Icco.

Nel corso di un’operazione condotta dai Falchi della Squadra Mobile, intensificata in vista del periodo natalizio, i poliziotti hanno scoperto, in un appartamento di soli 30 mq, 21 manufatti esplosivi artigianali del peso di 270 grammi ciascuno, privi di etichettatura, e 7 batterie da 100 colpi. Il materiale, accatastato in modo estremamente pericoloso, avrebbe potuto causare una deflagrazione devastante, compromettendo la stabilità dell’edificio.

La gravità della situazione è stata accresciuta dalla vicinanza di un’associazione culturale confinante, dove si trovavano numerosi bambini impegnati in attività ludiche.

Gli esplosivi sono stati sequestrati per la successiva distruzione e il 49enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. L’intervento, conclusosi senza incidenti, ha evitato un potenziale disastro nel cuore del quartiere.

