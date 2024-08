Taranto, nuovo importante incarico per Mattia Giorno

L’ex assessore del PD del Comune di Taranto, Mattia Giorno, è stato nominato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, come Consigliere per il coordinamento e monitoraggio delle attività connesse ai piani regionali, nazionali ed europei per la transizione ecologica, culturale, economica ed energetica dell’area di Taranto.

Giorno ha dichiarato: “Qualche mese fa avevo annunciato la mia intenzione di prendermi una pausa per riorganizzare le idee e recuperare le energie, con l’obiettivo di immaginare un nuovo percorso per il nostro territorio. Quel tempo è passato ed è arrivato il momento di impegnarsi nuovamente per il bene di Taranto, della terra ionica e della nostra splendida regione. Ringrazio il Presidente Michele Emiliano per la fiducia accordatami con questa nomina.

Si tratta di una sfida cruciale per costruire un progetto che metta al centro la nostra provincia e la nostra città. Noi crediamo fermamente in questo obiettivo, come ha sempre fatto la Regione Puglia, protagonista di importanti investimenti, a partire dai Giochi del Mediterraneo.

Sebbene il territorio sia stanco e disilluso, non possiamo permetterci di non impegnarci e di smettere di credere in un futuro migliore. Con questa nuova responsabilità, so di non essere solo. Continueremo a lavorare insieme, come abbiamo sempre fatto.

Taranto ha bisogno delle sue migliori menti, delle energie fresche e degli entusiasmi da riaccendere. Ha bisogno di chi è rimasto e di chi è andato via, delle nuove e delle vecchie generazioni, e di chi crede ancora in un futuro diverso. Questa città ha bisogno di noi, e noi ci saremo fino alla fine.“

