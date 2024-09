Taranto, nuovo anno scolastico: il messaggio del sindaco Melucci

In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico e universitario, Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha rivolto un messaggio a studenti e studentesse della città. “Cari studenti e studentesse”, ha esordito Melucci, “desidero rivolgervi un caloroso augurio di buon lavoro e successo per questo nuovo percorso che state per intraprendere. Ogni anno scolastico rappresenta un nuovo inizio, ricco di aspettative, sfide e opportunità”.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di Taranto come contesto ideale per la crescita e la formazione dei giovani, evidenziando i processi di trasformazione culturale, economica e sociale in corso nella città, sempre più proiettata verso un ruolo di rilievo negli scenari internazionali. “La nostra città, con la sua storia e bellezza, è il luogo perfetto per accompagnarvi in questo cammino di crescita”, ha dichiarato.

Melucci ha poi incoraggiato gli studenti a vedere il ritorno alla routine scolastica non solo come un impegno, ma anche come un’opportunità per rinnovare legami con amici e insegnanti, esplorare nuove materie e coltivare nuovi interessi. “Vi invito ad essere curiosi, a porvi domande e a non temere gli errori, perché ogni sbaglio è un’occasione per migliorare”.

Infine, il sindaco ha rivolto un ringraziamento speciale ai docenti e al personale scolastico e universitario, riconoscendo il loro ruolo cruciale nel rendere possibile il percorso formativo degli studenti.

“Buon anno scolastico e universitario a tutti voi”, ha concluso Melucci, ricordando che il successo degli studenti è anche un successo per la comunità di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author