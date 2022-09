Un Taranto senza spina dorsale crolla a Pagani con la Gelbison, che conquista la prima storica vittoria tra i professionisti. Ma per i campani è stato tutto troppo facile. Prestazione deludente dei rossoblu di Capuano (per l’occasione in maglia gialla), c’è veramente poco altro da scrivere: difesa lenta, centrocampo inesistente, attacco sterile con un Infantino che sembra un pesce fuor d’acqua. Passo indietro anche per Vannucchi, apparso troppo insicuro in occasione del raddoppio cilentano. La fortuna di questo Taranto, costruito malissimo in estate, è che ci sono squadre di pari livello o, addirittura inferiore, il che è tutto dire…

LA CRONACA

⏱ 90’+6’ FINITA.

🔴🔵 90’+2’ Tommasini si gira in area, palo pieno. L’attaccante non riesce a sbloccarsi.

⏱ 90’ Concessi 6 minuti di recupero.

🟥🟦 86’ Ammonito 🟨 Gilli per comportamento non regolamentare.

🔴🔵 76’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, fuori Manetta dentro Granata.

🟥🟦 75’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimi due cambi per la Gelbison: Sorrentino e Savini per De Sena e Papa.

🟥🟦 67‘ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Gelbison: finisce la partita di Faella, comincia quella di Sane.

🟥🟦 65’ GOL DELLA GELBISON: ⚽️ Fornito! Sinistro-killer del 21 rossoblu, che non lascia scampo a Vannucchi, ancora una volta non proprio esente da colpe. Fornito non segnava in Serie C dal 2017, quando militava nel Catania.

🔴🔵 61’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto: De Maria per Ferrara.

🟥🟦 60’ GOL DELLA GELBISON: ⚽️ Faella! Lungo lancio di Papa dalla sinistra, Vona si fa sorprendere in velocità da Faella che approfitta di un’uscita errata di Vannucchi per firmare il raddoppio.

🟥🟦 57’ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi per la Gelbison: Onda e Loreto per Nunziante e Correnti.

🔴🔵 55’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro cambio nel Taranto: Sakoa per uno spento Infantino.

🟥🟦 53’ Ammonito 🟨 Nunziante per gioco falloso.

🟥🟦 51’ Palla lunga in area, colpo di testa di De Sena, Vannucchi senza difficoltà in presa alta.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Taranto: Evangelisti e Tommasini per Mazza e Antonini.

⏱ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’ Concessi 3 minuti di recupero.

🟥🟦 41’ Grande chance per la Gelbison: Correnti semina il panico sulla sinistra, serve in area Faella che apre troppo il destro.

🔴🔵 34’ Cross dalla sinistra, colpo di testa in area di Romano, troppo debole per impensierire D’Agostino.

🔴🔵 30’ Guida atterrato al limite dell’area, il Taranto chiude il calcio di rigore, per l’arbitro è solo punizione.

🔴🔵 27’ Conclusione dalla lunga distanza dello stesso Labriola, non inquadra lo specchio della porta.

🔴🔵 24’ Ammonito 🟨 Labriola per gioco falloso.

🔴🔵 18’ Ammonito 🟨 Infantino per gioco scorretto.

🟥🟦 14’ GOL DELLA GELBISON: ⚽️ Cargnelutti! Su azione d’angolo, l‘ex Potenza svetta più in alto di tutti in area e beffa Vannucchi.

🟥🟦 8’ Ammonito 🟨 Correnti per gioco falloso.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🟥🟦 GELBISON-🔴🔵 TARANTO 3-0

⚽️ RETI: 14’ Cargnelutti (G), 60’ Faella (G), 65’ Fornito (G)

🟥🟦 GELBISON 352: D’Agostino; Cargnelutti, Bonalumi, Gilli; Nunziante (57’ Onda), Papa (75’ Savini), Fornito, Statella, Correnti (57’ Loreto); Faella (67’ Sane), De Sena (75’ Sorrentino). Panchina: Vitale, Cannizzaro, Marong, Di Fiore, Mesisca, Kyeremateng, Citarella, Paoloni. All. De Sanzo.

🔴🔵 TARANTO 3511: Vannucchi; Manetta (76’ Granata), Antonini (46’ Tommasini), Vona; Mastromonaco, Romano, Labriola, Mazza (46’ Evangelisti), Ferrara (61’ De Maria); Guida; Infantino (55’ Sakoa). Panchina: Loliva, Russo, D’Egidio, Diaby, Panattoni, Maiorino. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Mario Perri di Roma 1. Assistenti: Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Mario Pinna di Oristano. IV: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

🟨 AMMONITI: Correnti, Nunziante (G); Infantino, Labriola (T).

📌 NOTE: Recuperi 3’/6’. Angoli 2-2