Taranto, nascondeva cocaina nelle pantofole: arrestata 38enne

La Polizia ha arrestato una donna di 38 anni accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’indagine è stata avviata dai Falchi della Squadra Mobile, che avevano notato movimenti sospetti di tossicodipendenti in un edificio di via Maturi.

Durante le osservazioni, i poliziotti hanno registrato un continuo flusso di giovani che entravano e uscivano dall’edificio in maniera frettolosa nelle ore serali, suscitando sospetti tra gli agenti. Approfondite indagini, supportate dalle banche dati delle Forze di Polizia, hanno condotto i sospetti verso un’inquilina con precedenti per detenzione di stupefacenti.

La donna, già coinvolta in un episodio simile nel maggio 2020 durante il lockdown, è stata oggetto di perquisizione nel suo appartamento. L’intervento dei Falchi ha portato al recupero di 30 dosi di cocaina già preconfezionate, occultate in una pantofola, e un altro involucro termosaldato con cinque grammi della stessa sostanza nascosto nell’armadio della camera da letto, oltre a 105 euro in banconote di piccolo taglio.

La 38enne è stata arrestata e posta ai domiciliari: per la Polizia è un altro successo nell’incessante lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

