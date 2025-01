Taranto, Murgia: “I ragazzi hanno dato il massimo”

Esordio con sconfitta per Pino Murgia sulla panchina del Taranto. Il tecnico, arrivato da pochissime ore, ha commentato così il k.o. contro il Trapani ai microfoni di Antenna Sud: “I ragazzi hanno dato tutto ed era quello che avevo chiesto loro dopo un solo allenamento. Ho fatto loro i complimenti per aver disputato un primo tempo interessante. Sul 2-0 abbiamo avuto una grossa chance per riaprire il match, nonostante il dislivello tra le squadre fosse evidente. Ci sono dei giocatori che non si sono allenati giovedì per vari motivi e hanno scelto di non partecipare a questa trasferta. Non mi va di parlare degli assenti perché non possiamo perdere tempo con chi non era presente. I giovani hanno dato il massimo, ci hanno messo la faccia e vanno ringraziati. Quando mi è arrivata la chiamata ho lasciato perdere tutto e sono partito subito. Quando il Taranto chiama devi solo arrivare il prima possibile. Spero che col tempo i problemi siano sempre meno. Se dovessimo riuscire a sbloccare il mercato e arrivasse qualche giocatore a darci una mano cercheremo di dare tutto. Speriamo di recuperare qualche giocatore in settimana, avere due o tre soluzioni in più non sarebbe male. Magrì e Pastore? Mi hanno ringraziato ma ho spesso lanciato i giovani. Quando sono bravi e hanno voglia di applicarsi è giusto dargli lo spazio che meritano”.

