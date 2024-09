Taranto, mirata operazione anti droga: arrestato 46enne

La Polizia ha arrestato un pregiudicato tarantino di 46 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’operazione antidroga mirata.

Da alcuni giorni, i Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto osservazione l’uomo, noto per l’abituale attività di spaccio. Si sospettava che avesse ripreso utilizzando come base il suo appartamento situato al piano terra di uno stabile in via Oberdan, nel centro di Taranto. Per verificare questi sospetti, la Polizia ha predisposto servizi di appostamento non facili, data l’alta densità abitativa della zona.

Il sospettato incontrava i presunti clienti sia nel suo appartamento che nei giardini pubblici vicini, dove spesso si recava con il cane. Durante un controllo effettuato mentre era fuori proprio con il cane, gli agenti hanno trovato, nascosto in un pacchetto di sigarette, un involucro termosaldato contenente mezzo grammo di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento, nascosti in cucina, di involucri sigillati contenenti circa 20 grammi di cocaina, un pezzo di hashish e mezzo grammo di eroina, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Inoltre, nella camera da letto, sono stati rinvenuti circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Il 46enne è stato arrestato e, dopo la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari.

