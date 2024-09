A Massafra il primo ambulatorio odontoiatrico gratuito per disabili

Il primo ambulatorio pubblico e gratuito dedicato alle cure odontoiatriche per persone con disabilità aprirà a ottobre presso il PTA di Massafra, seguito poi da Statte. A dare la notizia è Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale, dopo un incontro con il direttore generale dell’azienda sanitaria, che ha fornito rassicurazioni in merito.

Finalmente trova attuazione la legge regionale, promossa dallo stesso Stellato, che prevede cure dentistiche gratuite per le persone con disabilità psicomotoria e disturbi del comportamento. La normativa impone infatti di garantire gratuitamente a questi pazienti le migliori prestazioni odontoiatriche, in condizioni di massima sicurezza e con la disponibilità di servizi di anestesia per eventuali necessità di sedazione.

“Mi sono battuto per una norma di giustizia sociale – afferma Stellato -, un’iniziativa concreta a sostegno dei cittadini più deboli, che rende la Puglia un’avanguardia nell’assistenza sociosanitaria”. La legge prevede l’attivazione del servizio entro il 31 agosto, e l’Asl ha confermato che l’apertura del presidio è imminente. “A breve, i cittadini più fragili potranno ricevere cure gratuite adeguate, senza dover attendere ulteriormente”.

