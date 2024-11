Taranto, minorenne nascondeva droga all’interno di aiuole: arrestato

La Polizia di Stato, nel corso della consueta attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 16enne di Taranto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

I Falchi della Squadra Mobile, mentre perlustravano il Quartiere Salinella, hanno notato un giovane effettuare diversi giri della zona a bordo del suo scooter ed, insospettiti dall’insolito comportamento, hanno deciso di monitorare da lontano i suoi movimenti.

Il ragazzo, dopo l’ennesimo giro sul motociclo, si è fermato nelle vicinanze dei giardinetti e si è diretto a passo spedito verso alcune aiuole dove ha raccolto, nascosta tra gli arbusti, una busta di plastica di colore bianco.

Dal controllo effettuato, gli investigatori hanno ritrovato 13 bustine di cellophane contenenti hashish per un peso complessivo lordo pari a 71 grammi circa; 9 involucri di carta forno contenenti hashish per un peso complessivo lordo pari a 99 grammi circa; nr. 2 panetti di hashish per un peso complessivo lordo pari a 99 grammi circa; 7 involucri di carta forno contenenti marijuana per un peso complessivo lordo pari a 43 grammi circa; all’interno del borsello, è stata rinvenuta la somma di denaro di quasi 2mila euro in banconote di vario taglio ed uno smartphone.

Il materiale trovato è stato posto sotto sequestro e, trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il minore è stato arrestato.

Per l’indagato vige la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

