Taranto, minaccia passanti e automobilisti con pistola: arrestato

La Polizia ha arrestato un tarantino di 38 anni, ritenuto responsabile di tentata estorsione, minaccia a pubblico ufficiale, violenza privata aggravata dall’uso delle armi e porto ingiustificato di pistola.

L’intervento dei Falchi della Squadra Mobile è avvenuto in via Plinio, dove l’uomo, armato di pistola, aveva minacciato alcune persone. Le indagini hanno rivelato che l’aggressore aveva minacciato due operai durante una manovra stradale, ottenendo ciò che voleva e allontanandosi calmamente.

Identificato e già noto per precedenti penali, il 38enne è stato arrestato. Le indagini hanno anche rivelato un precedente episodio di minaccia in un’officina della zona. L’uomo è stato bloccato in città e trovato con una pistola modificata. Dopo il successo dell’operazione, è stato consegnato alle autorità giudiziarie.

