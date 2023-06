Taranto: Maltempo e peronospera, ‘giusto chiedere stato calamità’

“Ritengo assolutamente legittima da parte degli agricoltori la richiesta dello stato di calamità con conseguente indennizzo per i danni subiti a causa delle abbondanti piogge. I terreni della provincia di Taranto si presentano irrimediabilmente danneggiati a causa della peronospera, tanto da essere compromessa il 70% della produzione viticola e ortofrutticola. Oltretutto, ancora allagati impediscono agli agricoltori di compiere i necessari trattamenti fitosanitari per provare a salvare il salvabile”. Lo dichiara in una nota l’onorevole Dario IAIA, componente della commissione parlamentare ambiente e lavori pubblici e coordinatore Provinciale di Fdi Taranto.

“A tutto questo, si aggiungono gli altissimi costi che la categoria sta sostenendo per l’acquisto di tali prodotti – aggiunge Iaia -. Mi risulta che alcuni campi siano stati abbandonati perché antieconomico proseguire con interventi e ulteriori lavori, vista la scarsissima previsione di resa. A fronte a questo scenario gravissimo, mi auguro che l’assessorato all’agricoltura della Regione Puglia accolga le richieste di chi ha subito questi danni”.

“Intanto, attraverso un sopralluogo svolto nella giornata di martedì 13 giugno, Renato Perrini, consigliere regionale di FdI, ha personalmente appurato l’entità del problema. Nei giorni scorsi, lo stesso Perrini che ringrazio, ha presentato una interrogazione urgente alla giunta regionale affinché siano adottare misure di ristoro. Al contempo, è mia intenzione attivarmi presso il Ministero dell’Agricoltura per evidenziare le criticità che gravano sul territorio”, chiude l’onorevole Dario IAIA, componente della commissione parlamentare ambiente e lavori pubblici e coordinatore Provinciale di Fdi Taranto.

