Taranto: Malore durante il consiglio comunale (video)

Movimentato consiglio comunale a Taranto nella mattinata di sabato 29 aprile. Poco prima che la seduta avesse inizio, una lavoratrice dell’ex impianto Pasquinelli (Amiu), ha avvertito un malore perdendo i sensi. La donna è stata subito soccorsa, anche dall’assessore Francesca Viggiano che era proprio di fianco. Il consiglio poi è ripreso a porte chiuse.

I lavoratori dell’ex Pasquinelli sono in protesta perché il collegio dei revisori dei conti ha bocciato le proposte di delibera di consiglio 77, avendo come oggetto la cessione dello stesso Impianto Pasquinelli ad Amiu Spa in comodato a titolo oneroso dei manufatti impiantistici e l’anticipazione di liquidità (2.500.000,00) per fronteggiare la disfunzione finanziaria della partecipata Amiu”.

