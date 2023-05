Taranto: Lutto nel mondo della cultura, addio a Nino Palma

Lutto nel mondo della cultura, della scuola e della politica: è venuto a mancare il professor Damiano Palma, Nino per gli amici, storico docente del Liceo Archita di Taranto, nonché a suo tempo segretario provinciale del PDS. Nino Palma ha vissuto gli ultimi mesi debilitato da una grave malattia.

Autore di saggi e libri, era stato a capo dell’Associazione “Aldo Moro”, conducendo una strenua battaglia per il ritorno dello stesso liceo Archita nella sua sede storica. Numerosi i messaggi di cordoglio per un uomo mite e universalmente apprezzato per le sue doti umane.

Alla moglie e alla famiglia giungano le condoglianze dell’editore, della direzione e della redazione di Antenna Sud.

