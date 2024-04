Taranto, l’ottimismo di Abodi per stadio e Giochi

TARANTO – Fumata bianca, almeno per ora. Buone notizie per Taranto e per i suoi tifosi al termine della riunione tra il ministro dello sport Abodi, Il commissario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, il vicesindaco Gianni azzaro è una rappresentanza del Taranto calcio guidata dal presidente Massimo Giove. L’incontro si è svolto nella sede della Camera di commercio di Taranto alla presenza anche dell’amministratore dlegato di Sport e salute Nepi Molineris. Al termine dell’incontro il ministro ha ribadito l’ottimismo per l’esito dei giochi del Mediterraneo a Taranto. Tutti i fondi previsti sono in fase di assegnazione alla struttura commissariale. Abodi ha anche ribadito l’impegno del governo a consentire al Taranto calcio di continuare a giocare e ad allenarsi all’interno dello stadio Iacovone anche quando i lavori di ristrutturazione saranno in corso d’opera.

