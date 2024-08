Taranto-Latina 1-1: Zigoni apre, Scravaglieri chiude

In una partita giocata a porte chiuse per la squalifica dello stadio Iacovone, il Taranto e il Latina se ne tornano a casa con un punto a testa, dopo un 1-1 che racconta di una sfida intensa. I padroni di casa passano in vantaggio al 17’ grazie a un colpo di testa di Gianmarco Zigoni, che sfrutta un perfetto cross di Mastromonaco. Il Latina risponde al 50’ con un gran gol dalla distanza di Scravaglieri, che sorprende Del Favero e ristabilisce la parità.

L’incontro si accende ulteriormente al 64’, quando Petermann del Latina viene espulso per doppia ammonizione, lasciando la sua squadra in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, il Latina riesce a resistere agli assalti del Taranto, che cerca insistentemente il gol del vantaggio senza successo.

Nei minuti di recupero, la squadra di Gautieri lamenta un possibile rigore per un fallo di mano in area dell’ex Edoardo Vona su girata di Giovinco, ma l’arbitro Gauzolino lascia correre.

LA CRONACA

🔴🔵 90’+3’ Ammonito 🟨 Schirru per gioco falloso.

⚫️🔵 90’+1’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Latina, Antonello Vona per Marenco.

🕒 90’ Quattro minuti di recupero.

🔴🔵 90’ Azione manovrata del Taranto, ben orchestrata da Ardizzone: Giovinco si gira in area, la palla sbatte sul braccio di Edoardo Vona, ma per Gauzolino non è rigore.

⚫️🔵 79’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi per il Latina: dentro i due ex Edoardo Vona e Luca Crecco per Di Renzo e Mastroianni.

🔴🔵 76’ Giovinco subito protagonista: mette in mezzo di prima intenzione un pallone, che la difesa ospite allontana con affanno.

🔴🔵 75’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio per Gautieri: fuori Vaughn, appena entrato, al suo posto Giovinco.

🔴🔵 73’ Il Taranto ci prova con una spizzata di Fabbro in area sugli sviluppi di una punizione battuta di Schirru, ma Zacchi si distende e blocca.

⚫️🔵 70’ SOSTITUZIONE 🔄 primo cambio per il Latina: l’esperto Ndoj per Scravaglieri.

⚫️🔵 ‼️ 64’ ESPULSO 🟥 PETERMANN: secondo giallo per gioco falloso ed espulsione.

⚫️🔵 61’ Ammonito 🟨 Petermann per gioco falloso.

🔴🔵 59’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro doppio cambio nel Taranto: fuori Fiorani e Contessa dentro Speranza e Verde.

🔴🔵 53’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Taranto: Ardizzone e Vaughn per Matera e Garau.

⚫️🔵 50‘ GOL DEL LATINA: ⚽️ Scravaglieri! Dal limite, il numero 92 pesca il jolly dalla lunga distanza: Del Favero battuto, partita in parità.

🕒 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

🕒 45’+1’ Termina qui il primo tempo. Taranto meritatamente in vantaggio. Per il Latina supremazia territoriale, ma mai realmente pericoloso dalle parti di Del Favero. Dopo 45 minuti, risultato giusto.

⚫️🔵 43’ Ammonito 🟨 Mastroianni per gioco falloso.

⚫️🔵 35’ Saccani per la testa di Mastroianni, Del Favero dice di no.

⚫️🔵 31’ Il Latina prova a sfondare su azione d’angolo, ma il Taranto si difende con affanno.

🔴🔵 29’ Ammonito 🟨 Matera per gioco falloso.

⚫️🔵 28’ Latina vicino al pareggio: insidioso cross dalla sinistra di Scravaglieri, ma Mastroianni manca l’impatto col pallone nell’area piccola.

🔴🔵 17’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Zigoni! Cross perfetto di Mastromonaco, nel cuore dell’area svetta di testa Gianmarco Zigoni che batte Zacchi, segna all’esordio portando in vantaggio i rossoblu.

🔴🔵 13’ Prima iniziativa del Taranto: Mastromonaco mette in area un pallone, tacco di Fabbro per GAramu che si fa murare la conclusione.

⚫️🔵 11’ Ancora Petrrmann, assistito da Di Renzo, fa venire i brividi a Del Favero: palla sopra la traversa di poco.

⚫️🔵 6’ Davide Petermann ci prova dalla distanza, non inquadra la porta.

🕒 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 TARANTO-⚫️🔵 LATINA 1-1

⚽️ RETI: 17’ Zigoni (T), 50’ Scravaglieri (L)

🔴🔵 TARANTO 433: Del Favero; Mastromonaco, De Santis, Papazov, Contessa (59’ Verde); Fiorani (59’ Speranza), Matera (53’ Ardizzone), Schirru; Fabbro, Zigoni, Garau (53’ Vaughn, 75’ Giovinco). Panchina: Meli, Marong, Sacco, Guarracino, Zerbo. All. Gautieri.

⚫️🔵 LATINA 4312: Zacchi; Di Renzo (79’ Edoardo Vona), Marenco (90’+1’ Antonello Vona), Cortinovis, Saccani; Ciko, Petermann, Scravaglieri (70’ Ndoj); Di Livio, Bocic; Mastroianni (79’ Crecco). Panchina: Cardinali, Basti, Addessi, Zitelli, Cipolla, Di Giannantonio, Segat. All. Padalino.

🟡 ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino. Assistenti: Domenico Russo di Torre Annunziata e Christian Robilotta di Sala Consilina. Quarto ufficiale: Vittorio Palma di Napoli.

🟨 AMMONITI: Matera, Schirru (T); Mastroianni (L).

🟥 ESPULSO: al 64’ Petermann (L) per doppia ammonizione.

📌 NOTE: gara a porte chiuse per squalifica dello Iacovone. Recuperi 1’/4’. Angoli 1-4

