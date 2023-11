Taranto, lasciano pentola in forno ed escono, tragedia sfiorata

Paura a Taranto nella tarda mattinata di mercoledì 29 novembre. Poco prima delle 13.00, dall’appartamento al quarto piano dello stabile di via Liguria, 45 è cominciato a fuoriuscire fumo denso e nero. Ad allertare i Vigili del Fuoco è stato un vicino: attirato dal cattivo odore, una volta sul balcone ha notato il fumo venir fuori dalla finestra.

Il pronto intervento dei pompieri, entrati in casa con una scala mobile, ha evitato che la situazione potesse degenerare. Da una prima ricostruzione, pare che i proprietari dell’appartamento abbiano lasciato una pentola in un forno a gas acceso per poi uscire per delle commissioni.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, ma non si registrano feriti né intossicati.

