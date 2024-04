Taranto, la Giunta si completa con Fornaro, Ruggiero e Murgia

TARANTO – Si completa la Giunta comunale di Taranto.Tre nuovi ingressi nella Giunta Comunale di Taranto. Nuove deleghe per Stefania Formaro (Ambiente), Edmondo Ruggiero (Urbanistica), Marcello Murgia (Patrimonio, sostituisce il dimissionario Liuzzi).

Il sindaco Rinaldo Melucci completa così la squadra nominata lo scorso 9 gennaio, che comprende solo assessori civici.

Stefania Fornaro, finora consigliera comunale, prima di accettare l’incarico ha comunicato l’addio al Movimento Con Emiliano, ora all’opposizione della Giunta Melucci. Al suo posto entra in Consiglio Vittorio Mele, che dovrebbe sostenere la maggioranza.

Edmondo Ruggiero, primo dei non eletti nella lista del PSI alle Amministrative 2022, è stato anche vicepresidente di Kyma Mobilità.

Di seguito la nota ufficiale di Palazzo di Città.

Nella serata di sabato 13 aprile, al termine di proficue interlocuzioni con i rappresentanti della maggioranza, il sindaco ha proceduto alla nomina degli ultimi due assessori della squadra di governo cittadino. Si tratta dell’avv. Stefania Fornaro, già consigliera comunale, alla quale è stata assegnata la delega all’Ambiente, alla Qualità della vita e agli Affari Legali, nonché dell’avv. Edmondo Ruggiero, già componente del management di Kyma Ambiente, che ha ricevuto la delega all’Urbanistica, alla Mobilità e all’Innovazione.

A seguito, poi, delle intervenute dimissioni dell’assessore avv. Carlo Liuzzi, il sindaco ha individuato il sostituto nella medesima delega al Patrimonio, ai Tributi e alle Politiche Abitative nel profilo del dott. Marcello Murgia.

In relazione a quest’ultimo avvicendamento, il sindaco ha espresso parole di sincera gratitudine e piena soddisfazione per il lavoro dell’assessore Liuzzi, che in una fase delicata dell’Amministrazione comunale ha fornito un decisivo contributo al riordino di materie di grande complessità. Motivazioni che certamente consentiranno all’Amministrazione comunale di avvalersi ancora della collaborazione dell’autorevole professionista in altri frangenti.

Con il completamento della Giunta, l’Amministrazione Melucci rafforza la sua azione di governo cittadino e prosegue nell’attuazione del piano “Ecosistema Taranto”, il grande progetto che si basa sulla rigenerazione urbana, ambientale, economica e culturale di una città attesa da grandi sfide e che con coraggio e determinazione sta andando incontro a grandi cambiamenti.