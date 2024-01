Taranto, la Befana dal mare anche in Pediatria

“Quest’anno, abbiamo voluto regalare un sorriso anche agli ospiti della Pediatria. Bimbi e ragazzi che, in questi giorni di festa, sono costretti in un letto di ospedale. Speriamo di averli resi felici almeno per un giorno. Vogliamo che i nostri piccoli-grandi guerrieri sappiano che accanto a loro ci sono tante persone che ogni giorno lavorano con un solo obiettivo: rendere meno gravosa la lunga degenza in ospedale”.



Ne da notizia la consigliera comunale di Taranto Carmen Casula che ha promosso l’iniziativa questa mattina presso il SS.Annunziata.



“Grazie a chi ci ha aiutati ma soprattutto alla grande umanità del personale medico e sanitario che ha ricevuto e distribuito insieme alla “befana che viene dal mare” le calze ai bambini.

E, come dice la dirigente della Polisportiva Vogatori Taras, l’amica Barbara Gatti, abbiamo voluto mostrare vicinanza ai pazienti ma anche a genitori e familiari, perché in questo periodo si torna tutti bambini”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp