Carlos Jatobà (nella foto) e il Taranto sono sempre più vicini. Il centrocampista brasiliano, classe 1995, sembra aver convinto Nello Di Costanzo che avrebbe dato l’ok a Nicola Dionisio per il tesseramento. La firma è attesa a ore e dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Nell’ultima amichevole giocata dal Taranto nel ritiro di Sturno, con l’Equipe Campania, Jatobà si è messo particolarmente in luce segnando anche un gol. Mediano dai piedi buoni, nella passata stagione ha militato, in prestito, nello Sporting Lisbona, in Portogallo.

TORNA TOMASSINI Retromarcia su Matteo Tomassini (2002). Dopo una serie di analisi e verifiche, il Taranto ha deciso di “reintegrare” l’esterno scuola Roma, che inizialmente era stato escluso dal ritiro di Sturno perché considerato non idoneo al nuovo progetto tattico di Nello Di Costanzo. Le difficoltà oggettive a piazzare un calciatore, seppur giovane, con un contratto non indifferente hanno indotto la dirigenza a richiamare Tomassini, che dalla mattinata del 30 luglio è a disposizione del tecnico in quel di Sturno.