Idea Saraniti (nella foto Max Todaro) per la Vibonese. Per l’attaccante palermitano, 34 anni compiuti qualche giorno fa (23 luglio 1988), sarebbe un ritorno a Vibo Valentia e costituirebbe quell’elemento di esperienza in una squadra che, per forza di regolamento, sarà imbottita di giovani 2001-2-3-4. A riportare la notizia vibosport.it. Saraniti ha raggiunto con il Taranto l’accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel giugno del 2023, al momento congelata. Sull’attaccante del Taranto le attenzioni di numerose società di Serie D, soprattutto del Casarano pronto a offrirgli un biennale