Taranto, investito da auto muore ciclista sulla statale 7

TARANTO – Tragedia della strada alle porte di Taranto. Un uomo che si trovava in sella ad una bicicletta e’ stato investito da un’auto ed è morto nel tardo pomeriggio di martedì 26 novembre. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 7 che collega il capoluogo ionico a Massafra, poco dopo lo stabilimento siderurgico, sulla corsia in direzione Bari. Sul posto la Polizia Locale di Taranto e i sanitari del 118. Quando sono giunti i soccorsi per il ciclista non c‘era più nulla da fare. La vittima era in compagnia di un altro ciclista probabilmente di nazionalità rumena, che si trovava su un’altra bicicletta e non ha riportato ferite. Il mezzo che ha investito la vittima non si sarebbe fermato per prestare soccorso, si sta indagando per comprendere meglio quanto accaduto.



Foto Francesco Manfuso

