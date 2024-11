Taranto, inizia la riqualificazione della scarpata del Lungomare

A Taranto sono iniziati i lavori per la rifunzionalizzazione della scarpata del Lungomare, secondo quanto previsto dal cronoprogramma approvato dopo l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il cantiere, ormai pienamente operativo, prevede interventi mirati a migliorare il decoro e la sicurezza di una delle aree più iconiche della città.

Alla cerimonia di avvio delle attività hanno partecipato il sindaco Rinaldo Melucci, l’assessore all’Ambiente Stefania Fornaro, altri esponenti della Giunta comunale e i tecnici del Settore Ambiente. I lavori, affidati a un’impresa campana, comprendono interventi di ingegneria naturalistica, il consolidamento del terreno tramite micropali rivestiti in acciaio corten e la piantumazione di essenze arbustive. Il progetto ha un costo superiore a 500mila euro.

Il sindaco Melucci ha sottolineato che i lavori, suddivisi in fasi per ridurre i disagi, si inseriscono in un piano più ampio di transizione ecologica e modernizzazione della città, in vista di importanti eventi come i Giochi del Mediterraneo. L’assessore Fornaro ha evidenziato l’importanza strategica dell’opera, parte del progetto “Ecosistema Taranto”, che mira alla rigenerazione urbana e ambientale per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

