Taranto, incontro Ugl-Fials in Prefettura il 5 giugno per Cittadella

TARANTO – Ugl Salute e Fials saranno ricevute in Prefettura il prossimo 5 giugno per la situazione della Cittadella della Carità.

“La UGL Salute e la FIALS dopo ripetute richieste di incontri sul destino della Cittadella della Carità di Taranto hanno dovuto far ricorso al Prefetto di Taranto” – scrivono – .

“Nessun riscontro è stato fornito alle organizzazioni sindacali UGL Salute e FIALS sul piano industriale, sul futuro della Fondazione, sul servizio mensa e buoni pasto, sul regolare versamento dell’IRPEF, sul mantenimento dei livelli occupazionali e salariali in caso di vendita e tanto altro.

Tutti ricordano come nasce Cittadella ovvero da un sogno di Monsignor Motolese e dalle donazioni del Tfr dei lavoratori Italsider per dare alla città di Taranto un luogo di cura e accoglienza che in regime caritatevole affronta i bisogni dei cittadini tarantini”.

Le organizzazioni sindacali chiedono “informazioni trasparenti e soprattutto chiare”.

“UGL Salute e FIALS come organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Fondazione sono preoccupate per quanto sta avvenendo e soprattutto per l’assenza di risposte”.