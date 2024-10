Taranto, incidente sul lavoro: artigiano ricoverato in codice rosso

TARANTO – Incidente sul lavoro in uno stabile ubicato in via Berardi, nel centro di Taranto. Un artigiano e’ finito in un’intercapedine mentre era impegnato in un intervento di ristrutturazione all’interno di un appartamento. Subito dopo l’allarme sono scattati i soccorsi, sul posto si sono recati i sanitari del 118 e gli agenti di una Volante della Polizia di Stato, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a trarre in salvo l’uomo, le operazioni di recupero dell’ artigiano sono state particolarmente difficoltose, l’uomo è stato poi trasportato con un’ambulanza all’ospedale SS. Annunziata dove è stato ricoverato in “codice rosso”. Sono in corso accertamenti per appurare le cause dell’incidente. Sul posto e’ giunto anche l’assessore comunale di Taranto Mimmo Ciraci per comprendere quanto accaduto.

Foto di Francesco Manfuso

