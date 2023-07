Taranto, incidente stradale sulla SS7

TARANTO – Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada statale 7, nei pressi del centro commerciale del quartiere Paolo VI.

Una donna alla guida di auto in cui era presente anche la figlia avrebbe perso il controllo della propria automobile, distruggendo la parte anteriore della vettura. La donna avrebbe riportato ferite ed è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118, subito accorsi sul posto assieme alla Polizia di Stato, giunta per effettuare i rilievi del caso.

(Foto Francesco Manfuso)

