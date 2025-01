Taranto, Incidente stradale mortale a Talsano: giovane di 18 anni perde la vita

TARANTO – Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata di mercoledì 8 gennaio lungo la Strada Vicinale Vecchia, alla periferia di Taranto, nei pressi del cimitero di Talsano. Due veicoli sono stati coinvolti in un violento scontro: una Seat Ibiza e un furgone Ford Transit.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Seat Ibiza, un giovane di soli 19 anni, ha perso la vita sul colpo. Per il giovane, che viaggiava a bordo dell’auto, purtroppo non c’è stato nulla da fare a causa dell’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato d’urgenza il conducente del Ford Transit, rimasto ferito nell’incidente, all’ospedale di Taranto. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono ancora in fase di valutazione.

Oltre ai medici, sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presenti anche gli specialisti dell’infortunistica della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di Taranto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere i veicoli coinvolti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, La Polizia Locale di Taranto sta proseguendo con le indagini per fare luce sulla tragedia.



