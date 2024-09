Taranto, incidente in moto, centauro finisce in ospedale

TARANTO – Un uomo di 62 anni e’ ricoverato in “codice rosso” all’ospedale di Taranto in seguito ad un incidente avvenuto nella serata di ieri in Via Mediterraneo al rione Tramontone. Era in sella alla sua motocicletta, quando per cause da accertare si sarebbe scontrato con un’auto, il cui conducente è rimasto illeso. Sarà la Polizia Locale di Taranto a ricostruire la dinamica del sinistro, il centauro e’ stato soccorso da un’ambulanza e trasportato al SS. Annunziata.

