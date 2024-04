Taranto, incendio distrugge negozio di articoli per la casa

Un incendio, verificatosi nel pomeriggio di martedì 9 aprile, ha distrutto un negozio di articoli per la casa e detersivi, in via Maturi 26 a Taranto. Fortunatamente non si registrano feriti dal momento che l’esercizio commerciale era chiuso quando è scoppiato l’incendio, molto probabilmente originato da un corto circuito. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, sono riusciti a domare le fiamme con non poca difficoltà e ora sono a lavoro per ricostruire le cause che hanno provocato il rogo. (Foto Francesco Manfuso)

