TARANTO – Un incendio si è improvvisamente sviluppato all’interno di un autobus di linea urbana di Kyma Mobilità a Taranto. L’episodio è avvenuto in Via Ancona, intorno alle sette di giovedì 15 febbraio, quando si sono sviluppare le fiamme all’interno del mezzo pubblico non c’erano passeggeri, a bordo solo il conducente che dopo aver accostato il bus si è messo in salvo dando l’allarme al 115. I Vigili del fuoco sono giunti prontamente sul posto con la squadra “smontante” del comando provinciale di Taranto, in breve tempo è stato donato il fuoco scongiurando danni più gravi al mezzo del trasporto pubblico urbano tarantino. Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio.

Foto di Francesco Manfuso

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author