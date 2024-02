TARANTO – Incendio all’alba nella borgata di Lama, il rogo si è verificato all’interno di uno stabile. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un locale al piano terra in Via Gelsomini, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto sono intervenuti con due mezzi per domare le fiamme, molto alte quando sono giunti sul posto i pompieri. All’interno del locale interessato dall’incendi pare ci fosse materiale di vario genere. Non ci sono stati feriti, solo momenti di tensione nella zona residenziale alla periferia del capoluogo ionico.

