Taranto: In scooter con pistola, coltelli, sfollagente, tirapugni. Arrestato

La Polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 35 anni per porto abusivo e detenzione di armi clandestine. Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio in una via del centro città, i Falchi della Squadra Mobile sono stati superati da uno scooter condotto da un soggetto noto alle Forze dell’Ordine.

Insospettiti dall’improvvisa accelerazione del motoveicolo, hanno deciso di procedere a un controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore con dentro 5 cartucce. Nelle tasche del bermuda aveva 2 coltelli a molla con una lama di 8 centimetri, un tirapugni e uno sfollagente telescopico di 50 centimetri.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, il 35enne è stato portato nel carcere di Taranto.

