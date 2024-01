Taranto in dieci sconfitto a Messina. La sintesi del match

MESSINA – In dieci per l’espulsione di Bifulco e due palle gol sciupate, il Taranto subisce a Messina la prima sconfitta del 2024. Nonostante la prestazione poco brillante, l’uno a zero finale sa di beffa per i pugliesi.

Ecco la sintesi del match

https://youtu.be/bZvRZI-vIKE?si=WONfZEDavDNktnOM

