Bari, Marino: “Gara riaperta da un rigore molto generoso”

Al termine del match pareggiato 2-2 ad Ascoli, l’allenatore del Bari Pasquale Marino ha parlato così in conferenza stampa: “Il primo tempo lo abbiamo fatto abbastanza bene, la loro forza era quella di mettere al centro tanti palloni pericolosi, ma noi li avevamo gestiti bene. Purtroppo all’inizio del secondo tempo abbiamo sofferto tanto, abbiamo rischiato qualcosa, poi quando abbiamo cambiato da un punto di vista tattico non abbiamo subito praticamente più nulla. Quel rigore dubbio ha riaperto la partita che alla fine non è andata come volevamo, ha dato loro coraggio. In quelle circostanze dobbiamo essere bravi nel chiuderle le partite, invece ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo crescere in tutto, dobbiamo migliorare nella mentalità, siamo una squadra propositiva, prima o poi se ti metti a difendere i rischi li corri. Dobbiamo pensare a giocare, a prescindere dal risultato. Se cominciamo a pensare di portare a casa il risultato non va bene.

Per me il rigore non c’era, lo ho anche rivisto: c’è stata una leggera sbracciata, niente che abbia impedito al calciatore dell’Ascoli di colpire. Si tratta di un rigore molto generoso secondo me. Il nostro rigore? Se l’arbitro è stato richiamato dal Var, significa che era più netto rispetto a quello che ci hanno dato contro.

Abbiamo i margini per migliorare. Questa è una squadra predisposta al gioco, quando lo fa in una certa maniera arriva in porta facilmente. Loro venivano ad aggredirci forte con gli esterni sui nostri terzini, abbiamo creato tante opportunità, dobbiamo crearne di più e soprattutto essere più cinici”.

