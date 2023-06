Taranto, in fiamme il mercato di Piazza Sicilia

TARANTO – Improvviso e vasto incendio all’interno del mercato di Piazza Sicilia, a Taranto. Le fiamme hanno avvolto e seriamente danneggiato le bancarelle che si trovano nel tratto adiacente a Via Emilia. Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere da dove abbia avuto origine il fuoco, che poi si è propagato alle strutture del mercato. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti per domare il rogo, evitando che le fiamme raggiungessero gli altri banchi di vendita, ma i danni appaiono ingenti. Si tratta di un’area mercatale molto frequentata nel rione Italia Montegranaro: sul posto anche la Polizia di Stato. Sarà necessario chiarire la natura dell’incendio. Al vaglio degli investigatori anche un altro incendio avvenuto poco prima in Viale Magna Grecia ai danni di un Apecar adibito per la vendita della frutta, soprattutto per comprendere se i due episodi siano collegati o meno.

