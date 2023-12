Taranto: Il probabile undici anti-Monopoli

TARANTO – Il Taranto è pronto per il derby contro il Monopoli: l’appuntamento, allo Iacovone, è fissato per le ore 20.30. Capuano, per l’occasione, non avrà a disposizione, oltre ai giovani Heinz e Hysaj, entrambi, in ogni caso, ormai ai margini del progetto, neppure Riggio: per l’ex Viterbese, disponibile dopo il turno di squalifica, è stato riscontrato un ematoma post-traumatico al polpaccio destro.

Scelte pressoché obbligate per il tecnico ionico che, salvo sorprese, dovrebbe tornare al canonico 3-4-3. Davanti a Vannucchi, la linea difensiva sarà composta da Luciani, Antonini e uno tra De Santis ed Enrici, con il primo, recentissimo ex di turno, favorito per una maglia da titolare. A centrocampo, ancora fiducia a Mastromonaco sulla destra, dall’altra parte Ferrara è in vantaggio su Panico. Zonta e Calvano a comporre, come di consueto, la linea mediana. In avanti, certi del posto Kanoute e Cianci, mentre sull’out di sinistra il favorito è Bifulco, tornato nuovamente a regime dopo le tre giornate di squalifica. Difficile che in quella posizione, dal 1’, venga proposto uno tra Orlando e Fabbro.

