Taranto, il M5S rimane all’opposizione

“Il M5S Taranto rimane fermamente all’opposizione di un’ Amministrazione Comunale che si è resa più volte colpevole di aver tradito l’elettorato, non avendo mantenuto fede ad alcun punto del programma elettorale, deciso, condiviso e sottoscritto. Il Patto con i Cittadini, unico faro della nostra attività amministrativa, resta la nostra unica linea politica. Non condividiamo la scelta del nostro consigliere comunale, Mario Odone, da cui prendiamo ufficialmente le distanze per aver garantito il numero legale nel corso della riunione dell’Assise ad un’amministrazione che merita di andare solo a casa perché incapace di risolvere i problemi della città”. Così in una nota il Movimento Cinque Stelle Taranto.

