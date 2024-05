Taranto, grosso albero cede e si abbatte su un’auto (foto)

Paura nella notte a Taranto. In via Caduti di Nassirya, nei pressi dell’istituto scolastico “Pacinotti”, un grosso albero di Pino ha ceduto abbattendosi su un’auto parcheggiata, una Honda. Fortunatamente, non si registrano feriti né altri danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare lo stato degli altri alberi presenti, dopo di che si passerà a tagliare il Pino crollato. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author