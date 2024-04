TARANTO – Giù le mani da Eziolino Capuano. E’ il messaggio lanciato dal presidente del Taranto, Massimo Giove, dopo l’ultimo comunicato stampa di Palazzo di Città sulla questione canoni stadio.

Il sindaco Melucci, in una nota, ha annunciato che “il Comune di Taranto sta valutando di tutelare i propri Uffici tecnici innanzi alle nuove gravi e lesive dichiarazioni del tesserato Ezio Capuano. Va da sé che in costanza di un eventuale contenzioso legale – ha aggiunto il primo cittadino – alcun negoziato a contrarre una nuova convenzione sarà possibile”.

Un diktat che il Taranto e il suo presidente, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, non accettano.

DI SEGUITO LA DICHIARAZIONE INTEGRALE

https://www.antennasud.com/media/2024/04/INTERVISTA-GIOVE-INTEGRALE.mp3

