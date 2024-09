Taranto, Gautieri sul mercato: ‘Al momento non pensiamo agli svincolati’

Un punto che scaccia il pessimismo e abbraccia la fiducia. Possiamo riassumere così il pareggio ottenuto dal Taranto nel primo match casalingo della nuova stagione contro il Latina.

In uno Iacovone deserto per le decisioni del Giudice Sportivo, i rossoblu hanno ribadito le buone sensazioni intraviste nell’esordio di Giugliano: “Qui ho trovato un gruppo disponibile, con voglia di lavorare e ottenere risultati”, ha ammesso il tecnico degli ionici, Carmine Gautieri, nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione: “I nuovi arrivati, come Shiba e Varela, possono darci una mano ma tutta la squadra ascolta e recepisce i messaggi dello staff, un aspetto che mi ha colpito molto”.

Il Taranto ammirato in queste prime apparizioni, però, non è ancora nella sua migliore versione. Come dichiarato da Gautieri, la rosa necessita maggiore minutaggio: “Sappiamo tutti ciò che è successo nell’ultimo mese e mezzo, alcuni ragazzi non sono in condizione e nelle ultime due partite abbiamo perso qualcosa negli ultimi 20/25 minuti. Abbiamo circa un’ora nelle gambe e stiamo lavorando per aggiungere minutaggio. Sono arrivati alcuni giocatori in ritardo e fra una decina di giorni saremo in una forma migliore. Questo ci permetterà anche di pressare alto e verticalizzare di più in partita”.

Dopo la rivoluzione estiva, causata dall’incertezza societaria, l’obiettivo dei rossoblu è chiaro: “Dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili per raggiungere la salvezza. La storia dice che questo traguardo si aggira sui 48 o 49 punti. ma ragioniamo partita dopo partita. In questo campionato non esistono squadre deboli, alla lunga i valori di squadre come Crotone, Benevento, Avellino e Foggia verranno e, come sempre, non mancheranno le sorprese”.

Il prossimo match della squadra di Gautieri sarà in Sicilia, il tecnico rossoblu sfiderà un altro allievo di Zdenek Zeman, ovvero Giacomo Modica: “Il Messina è una squadra che corre molto e gioca bene. Scende in campo con un 4-3-3 composto da un mix tra giovani ed esperti. Affronteremo una squadra sbarazzina, ci sarà da battagliare su ogni duello e servirà la partita perfetta. I nuovi arrivati? Varela non è ancora in condizione e ha circa venti minuti nelle gambe, mentre Shiba sta meglio e potrebbe essere della partita”.

Intanto, è partito il countdown per i lavori allo stadio Iacovone, che potrebbero costringere i rossoblu all’esilio. Il tecnico Gautieri, però, non vuole cali di concentrazione: “In questo momento ci stiamo estraniando dai problemi extracampo. Il mio compito è quello di allenare bene la squadra e di farla rendere al massimo. Il desiderio, però, è avere al nostro fianco i tifosi anche se non dovessimo giocare allo Iacovone”.

Sul mercato, Gautieri specifica: “Al momento non pensiamo agli svincolati, questa squadra ha gli uomini giusti per il progetto: sono arrivati giocatori di categoria e con molto entusiasmo. In tanti si sono proposti, ma poi abbiamo optato per scelte diverse. Se dovesse presentarsi la necessità di acquistare qualche svincolato cercheremo di migliorare la rosa”.

