Ora Lecce, “Le Pagelle dal Nord Salento” di Lecce-Cagliari

Le Pagelle dal Nord Salento sono lo spazio che abbiamo voluto regalare e dedicare ai salentini fuori sede che vivono lontano dalla loro terra. I voti sono dati infatti da quei tifosi del Lecce che hanno lasciato il Salento ma che non hanno dimenticato i colori giallorossi, portandoli con fierezza in quelle che sono diventate le loro nuove case. Associazioni, club, gruppi di amici, famiglie o singoli salentini attraverso i loro video possono raccontare le emozioni vissute seguendo le partite dell’US Lecce ed esprimere le loro valutazioni a Baschirotto e compagni. Uno spazio totalmente a vostra disposizione e che verrà trasmesso durante la puntata settimanale di Ora Lecce in onda ogni martedì alle 21:00 sul canale 14 del DTT e in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/ .

Per rivedere l’intera puntata: https://www.youtube.com/watch?v=pyaa-dYOsTM

Questa volta a dare i voti ai giallorossi sono stati i soci del Lecce Club Sardegna che, direttamente da Cagliari in compagnia anche di tifosi cagliaritani, hanno assistito alla gara vinta dai giallorossi grazie al gol di Krstovic.

