Taranto, fuoco e fumo denso in un appartamento. Nessun ferito

TARANTO – In via Campania in un appartamento al primo piano ha preso fuoco all’interno di un terrazzino una cassetta in legno piena di materiale plastico. Un fumo densissimo si è propagato verso l’alto del cortile condominiale mettendo a rischio la salubrità dell’aria degli appartamenti ai piani superiori.

I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti con quattro autobotti e una autoscala, hanno spento il fuoco evitato che le persone uscissero dai propri appartamenti entrando in contatto con le esalazioni tossiche.

Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia Locale e la squadra del 118: ma per fortuna non si è registrato alcun ferito.



IMMAGINI E VIDEO DI FRANCESCO MANFUSO

