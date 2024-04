Taranto, fumo nero all’Eni, le spiegazioni dell’azienda

“Stamattina (sabato 20 aprile, ndr) alle 6:15 un disservizio elettrico ha attivato il blocco generale degli impianti in marcia nella raffineria di Taranto, con il conseguente intervento del sistema di sicurezza torce. Nel corso della fermata si è verificato un principio di incendio confinato in una limitata parte dell’impianto di desolforazione (HDS2), immediatamente estinto dalle squadre interne di pronto intervento. La situazione è sempre stata sotto controllo, e il cessato allarme è stato dichiarato alle ore 7:15. Sono in corso le verifiche per appurare le cause dell’evento; gli enti esterni sono stati tempestivamente informati”. Così, in una nota, il portavoce della Raffineria Eni di Taranto.

