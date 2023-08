Taranto: Finanza sequestra oltre 188mila prodotti pericolosi

La Guardia di Finanza di Taranto ha ispezionato una serie di esercizi commerciali nel capoluogo e nei comuni di Massafra, Mottola, Ginosa Marina, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Manduria e Avetrana per contrastare la vendita di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute.

I finanzieri hanno sequestrato oltre 188 mila prodotti: cosmetici privi delle etichette di sicurezza, nonché bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”.

La normativa stabilisce che i prodotti destinati al consumatore debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore, nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

I titolari di 23 rivendite sono stati segnalati alle autorità.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp