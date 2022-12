Taranto: Ficocelli, ‘Nessuno resterà escluso’

“Ringrazio il sindaco Rinaldo Melucci per avermi affidato la delega di assessore ai Servizi Sociali e Integrazione del Comune di Taranto e ringrazio per la fiducia e i consiglieri del gruppo “Taranto 2030” che hanno proposto il mio nome”. Così, attraverso una nota, Gabriella Ficocelli, assessore ai Servizi Sociali e Integrazione del Comune di Taranto fresca di nomina al posto di Luana Riso. “È l’occasione per riprendere alcune progettualità avviate con la precedente amministrazione Melucci e attivarne di nuove – prosegue -. Sono certa sarà un’esperienza foriera di ulteriore conoscenza, valutazione e rafforzamento dell’agire sociale delle persone che lavorano nell’assessorato e di tutti gli operatori del settore che ruotano attorno e che sono i pilastri della nostra comunità”.

“Con il gruppo “Taranto 2030” lavoreremo nell’ottica della centralità della persona, affinché i servizi sociali si orientino sempre più verso i cittadini, verso i loro bisogni e le loro fragilità, non già solo sulle specifiche richieste, esigenze ed emergenze – spiega Gabriella Ficocelli -. L’assessorato tenderà la mano e, come sempre detto, nessuno resterà escluso”.

“E sul tema dell’inclusione e dell’integrazione trovo conforto anche nelle competenze, nella professionalità e nella grande propensione del sindaco Melucci e dei consiglieri di “Taranto 2030” impegnati al massimo e ottimizzando le risorse disponibili con oculatezza e razionalità per ottenere i migliori risultati per la qualità della vita dei cittadini della nostra città”, conclude l’assessore Ficocelli.

Condividi su...

Linkedin email